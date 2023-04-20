Нині співачку цікавлять не хлопці, а чоловіки.

Українська співачка Аліна Гросу розповіла, чи були у неї романи після розриву стосунків з російським актором Романом Полянським. Вона часто отримує запитання про нього, адже після 24 лютого 2022 року її колишній повернувся до РФ.

Гросу заявила, що після Полянського у неї не було хлопців. Співачка пожартувала, що більше ними не цікавиться.

"Тепер тільки чоловік зацікавить", - зазначила артистка.

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На цьому питання, які Гросу отримала від шанувальників у Stories, не закінчилися. Співачку попросили розповісти про її колишнього чоловіка - бізнесмена Олександра Комкова. Із ним вона була у шлюбі з 2019 по 2020 роки.

За словами співачки, у її екс-чоловіка вже давно нова родина. Вона також зазначила, що після розлучення жодного разу не контактувала з Комковим.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу остаточно відхрестилася від бойфренда-росіянина. Вона заявила, що не зустрічається з Полянським. Окрім цього, тоді співачка розповідала, що інших чоловіків в її житті також немає.

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