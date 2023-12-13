Зірка зізналася, що не може адекватно сприймати творчість українських артистів під час війни.

Співачка та блогерка Даша Астаф’єва розповіла про колег, які продовжують співати про кохання-зітхання, як у мирний час.

В інтерв'ю OBOZ.UA артистка зізналася, що деякі колеги заблокували її після публічної критики їхньої поведінки та творчості під час війни.

"Люди, яких я знаю особисто, повтікали за кордон. Пишуть мені: "Побачив частину інтерв’ю, ти звинувачуєш. А я обираю життя, а ти – війну і смерть". Якби всі так думали, то хто б захищав країну? І чи залишилася б вона досі? Війну виграють свідомі люди, які стоять до кінця, жертвують усім. Я вже мовчу про те, що ті втікачі не збирають кошти, маючи велику аудиторію, та не донатять самі. А постять розгульне життя. Це не просто дратує, це дуже ображає. Я навіть не уявляю, як це зачіпає військових та родини, які втратили близьких через війну", - розповіла Даша.

На її думку, багато українських зірок "поводяться неналежно" та створюють під час війни за кордоном розважальний контент, який несумісний із тим, що зараз відбувається в країні. На запитання, чи йдеться про Настю Каменських, яка оголосила в соцмережі, що розпочинає кар’єру міжнародної співачки, Астаф’єва відповіла: "Про дуже багатьох зірок кажу в цьому контексті. Люди хочуть продовжувати йти шляхом, яким прямували до війни: бути впізнаваними, отримувати компліменти, співати пісні про кохання-зітхання".

Окремо Астаф’єва прокоментувала творчість Потапа, який "співає, що він такий класний волонтер і десь притисне волонтерку вночі, думаю, що кожній людині, яка жила у підвалі декілька місяців, просто хочеться, вибачте, плюнути в обличчя".

"Він мене, до речі, за критику заблокував. Я публічно казала і кажу: такі пісні неприємно чути навіть мені, хоча не вважаю себе якоюсь особливою волонтеркою. Але залишаюся в країні і роблю що можу. Я б теж могла співати на сцені, мандрувати світом і відпочивати на сонечку на ті чималі гроші, які заробляла. Але, люди, зараз не час!", - зазначила вона.

Нагадаємо, український продюсер Потап повідомив, що знову опинився в Дубаї. Він розповів, що "випадково сталося" так, що він потрапив в ОАЕ з робочих питань. Втім, українці мандрівок Потапа не оцінили.

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