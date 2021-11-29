"Психолог з татуюваннями" показав маленьку дочку Мію.

Учасник другого сезону реаліті "Холостячка" Роман Свечкоренко оприлюднив у своєму інста-блозі фотографію з дочкою Мією.

Знімок вони зробили в супермаркеті, Мія сидить у возі. А Рома нахилився до дочки, щоб щось сказати їй. Крім того, психолог з татуюваннями, як він себе називає, анонсував вихід пісні, яку присвятив малятку.

Читайте такожМами-одиначки: 5 українських зірок, які виховують дітей без чоловіків"Мія прекрасна. З яким трепетом вона ставиться до людей, до світу, який її оточує. З якою легкістю вона спілкується з різними людьми. Ми вчора ходили на колесо огляду, це ще є в сторіс. З якою довірою вона покладається на мене, коли каже, що їй страшно підніматися на колесі, а я кажу "все буде добре" і вона йде, знаючи, що так і буде. Як вона дивиться на мене, вбираючи кожну букву, тому що для неї це важливо. Тому що для неї це цінно. Ось так і з'являється бажання для пісень. Коли кажеш "я люблю тебе більше за життя", знаючи, що у відповідь вона завжди обійме і скаже "я теж тебе люблю, тато"", - написав Роман.

Нагадаємо, Роман Свечкоренко з першого випуску "Холостячки" був фаворитом Злати Огнєвіч, але співачка відправила його додому. Вона сказала, що він зможе повернутися на шоу після того, як розлучиться. Так, за крок до фіналу Роман повернувся. Вперше в історії проекту у фіналі буде троє чоловіків.

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Автор: Діана Могилєвич