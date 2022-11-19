18 листопада на телеканалі СТБ вийшов четвертий епізод романтичного шоу з Алексом Топольським у головній ролі.

У п'ятницю, 18 листопада, вийшов четвертий епізод шоу "Холостяк-12". Головний герой попрощався відразу з двома учасницями.

Першою проект залишила Оля. Алекс сказав, що не відчуває з нею чогось спільного. Він попрощався з цією учасницею після групового побачення, де він вперше заговорив про секс.

Під час церемонії троянд проект залишила Аміна. Раніше учасниці почали говорити про те, що вона поводиться як дитина. Алекс, мабуть, і сам став це помічати. Тижнем раніше вона вже отримала троянду останнього шансу. Як зізнався сам Топольський, він очікував від неї більш дорослої поведінки.

Відео дня

Холостяк 12 сезон: найцікавіше

Наприкінці жовтня по СТБ показали перший випуск нового сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Відразу після прем'єри шоу гостро розкритикували через не дуже вдалий дубляж на українську мову. Організатори повідомили, що прийняли рішення перекласти шоу державною мовою у зв'язку з повномасштабною війною в Україні (оскільки проект знімали ще до 24.02.22, майже всі дівчата говорили російською).

Після другого ефіру "Холостяк" потрапив у скандал. Все через обурення учасниці Анастасії Кузьміцької, яка вибула. Дівчина звинуватила шоу в постановці і "пекельних" умовах під час знімального процесу.

В третьому випуску на проекті стався перший поцілунок. Холостяк Алекс Топольський поцілувався з 25-річною безробітною харків'янкою Сашею.

У четвертому випуску Топольський поцілувався відразу з декількома учасницями під час індивідуальних побачень. Також він розповів про найнезвичайніший секс у його житті.

Вас також можуть зацікавити новини: