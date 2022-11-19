Алекс Топольський / фото instagram.com/holostyakstb/

У п'ятницю, 18 листопада, вийшов четвертий епізод шоу "Холостяк-12". Головний герой попрощався відразу з двома учасницями. 

Першою проект залишила Оля. Алекс сказав, що не відчуває з нею чогось спільного. Він попрощався з цією учасницею після групового побачення, де він вперше заговорив про секс

Оля залишила проект / instagram.com/holostyakstb/

Під час церемонії троянд проект залишила Аміна. Раніше учасниці почали говорити про те, що вона поводиться як дитина. Алекс, мабуть, і сам став це помічати. Тижнем раніше вона вже отримала троянду останнього шансу. Як зізнався сам Топольський, він очікував від неї більш дорослої поведінки. 

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Аміна залишила проект / фото instagram.com/holostyakstb/

Холостяк 12 сезон: найцікавіше 

Наприкінці жовтня по СТБ показали перший випуск нового сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Відразу після прем'єри шоу гостро розкритикували через не дуже вдалий дубляж на українську мову. Організатори повідомили, що прийняли рішення перекласти шоу державною мовою у зв'язку з повномасштабною війною в Україні (оскільки проект знімали ще до 24.02.22, майже всі дівчата говорили російською). 

Після другого ефіру "Холостяк" потрапив у скандал. Все через обурення учасниці Анастасії Кузьміцької, яка вибула. Дівчина звинуватила шоу в постановці і "пекельних" умовах під час знімального процесу. 

В третьому випуску на проекті стався перший поцілунок. Холостяк Алекс Топольський поцілувався з 25-річною безробітною харків'янкою Сашею.

У четвертому випуску Топольський поцілувався відразу з декількома учасницями під час індивідуальних побачень. Також він розповів про найнезвичайніший секс у його житті. 

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