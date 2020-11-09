Пара не стала приховувати романтичні почуття.

Під час сімейного ефіру на шоу "Танці з зірками" "холостяк" Сергій Мельник вийшов на паркет з Ганною Різатдіновою, розсекретивши романтичні стосунки з гімнасткою.

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У прямому ефірі проекту Сергій розповів, що Ганна — саме та жінка, яку він так довго шукав.

На паркеті пара виконала пристрасну румбу, продемонструвавши свої почуття. Танець Сергія й Ганни високо оцінили судді — вони поставили 39 балів.

Хто залишив шоу "Танці з зірками" після 11 ефіру

У неділю, 8 листопада, відбувся 11 ефір шоу "Танці з зірками", в якому учасники проекту танцювали зі своїми рідними.

За право залишитися в шоу боролися Сергій Танчинець і Надія Мейхер, вони виконали самбу.

За рішенням суддів, проект залишила пара Сергія Танчинця та Яни Цибульської.

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Автор: Ольга Робейко