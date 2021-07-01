Шанувальники вважають, що закохані один одному не підходять.

Головний герой 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Михайло Заливако у фіналі шоу вибрав Анну Богдан, з якою зустрічається і по сьогоднішній день.

Але ось шанувальники, що під час шоу, що зараз впевнені, що закохані один одному не підходять. Відзначимо, що раніше вони вболівали за Юлю "Зайку", яку Михайло відправив додому у фіналі.

Так, у своєму Instagram "холостяк" опублікував фотографію зі своєю коханою Богдан.

"Подобається відчуття поруч. Подобається, коли йдемо за руку. Подобається, що викликаєш мурашки по шкірі. Подобається з тобою слухати одну пісню на repeat. Подобається, що не соромно. Подобається, коли клеїш блазня. Подобається, що не боїшся. Подобається, що справжня. Загалом подобається... і так, хімія - дуже подобається", - підписав фото Заливако.

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При цьому реакція фанатів була неоднозначна.

"Ключове слово "подобається", але не "люблю"", "Забув додати, що і Юля дуже подобається", "Ви не підходите один одному, якісь різні", "Позування на камеру, нудно і нецікаво", "А любові то немає, а пристрасть проходить", - пишуть шанувальники під фото.

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Автор: Діана Могилєвич