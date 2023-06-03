У травні іменита танцівниця вперше з початку повномасштабної війни повернулася до Києва.

Нещодавно відома українська хореографка Олена Шоптенко вперше з початку повномасштабної війни повернулася в Україну. Весь цей час вона перебувала у Відні у своїх сестер.

Як відомо, травень у Києві був дуже важким. Чи не щодня окупанти атакували мирну столицю. Більшість обстрілів відбувалися вночі. Пускали в бік мирних жителів ракети і дрони.

Як поділилася Шоптенко у своєму блозі, на її очах навіть збили дрон.

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"Відразу після мого приїзду почалися ракетні удари, яких не було до цього довгий час, і які все ще тривають. Це викликало тривогу, але не страх і паніку, що мене здивувало. Як і дрон, збитий в центрі на моїх очах", - повідомила Олена Шоптенко.

Вона додала, що навіть попри ворожу активність, українці прагнуть до того, щоб зібрати всі свої сили і дати потужну відсіч непроханим "гостям".

"Я відчула від людей тепло, ввічливість, цілеспрямованість, підтримку, відчутну внутрішню силу і жагу до життя і розвитку, попри все. Цей викарбуваний сталевий стрижень, у кожного, кого я зустрічала, вселяв в мене почуття спокою і безпеки, в країні, в якій досі небезпечно. Ось як цікаво", - резюмувала зірка шоу "Танці з зірками".

Раніше УНІАН писав, що Шоптенко влаштувала танцювальний флешмоб на підтримку України в центрі Відня.

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