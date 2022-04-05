Дружина Григорія Решетніка зізналася, що її син щодня ставить це питання.

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка Христина розповіла, що їх син Ваня практично кожен день ставить питання про те, коли в Україні закінчиться війна. І це питання буквально ставить Христину в ступор.

Своїми емоціями на цей рахунок вона поділилася в Instagram.

"Мам, коли закінчиться війна?" З цим питанням наш Ваня приходить до мене щоранку. А я не знаю, що йому відповісти... хоча ні, підбираю слова: "Скоро, ще трохи, син!". Ось хто міг би подумати, що наші діти в 21 столітті будуть знати, що ж за слово таке "війна". Це страшно, боляче! Все мені здається, що абсолютно всі діти України дуже подорослішали за ці півтора місяця... але кожен раз, коли я дивлюся на них, Я розумію, що ми, батьки, повинні бути сильними, не втрачати надію, повинні вірити в те, що майбутнє наших дітей буде світлим, чистим і вільним!",- написала Христина.

Нагадаємо, Григорій Решетнік з родиною не виїхав з України. Аргументував він це тим, що залишається тут для того, щоб підтримувати свою державу. Однак все одно йому довелося покинути будинок - зараз він з сім'єю проживає в Івано-Франківську.

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