Дитина Анни Саліванчук підхопила вірус Коксакі.

Українська актриса Анна Саліванчук, яка нещодавно поскандалила з бортпровідницею через дитину, в черговий раз вляпалася в скандал.

Виявляється, що під час відпустки в Єгипті її молодший син підхопив вірус Коксакі (кілька серотипів РНК - містять ентеровіруси, які добре розмножуються в шлунково-кишковому тракті. Віруси Коксакі є однією з основних причин виникнення асептичного менінгіту, - УНІАН).

Попри хворобу дитини Анна купала його в загальному басейні і активно ділилася з шанувальниками фотографіями їх відпочинку. Шанувальників обурив такий вчинок Саліванчук, адже цей вірус є заразним і передається повітряно-крапельним шляхом. А це означає, що дитину потрібно було ізолювати від здорових людей хоча б на тиждень.

Читайте також"Рок-діва": Ані Лорак у латексі розпалила мережу"Коксакі є однією з основних причин виникнення асептичного менінгіту. А менінгіт куди серйозніша болячка", "Якби вона переживала за здоров'я дитини, а не за "світське життя", тоді б їй не було що викладати в Інстаграмм", "Аптеки в Єгипті всі працюють. Можна вийти і одразу ж купити ліки, або зірки не можуть собі це дозволити?", "Я, звичайно, в шоці. Своє дитя - найулюбленіше, все йому і для нього. Писала вона раніше "за що мені і моїй дитині це покарання", а заразити інших дітей - будь ласка! Не шкода", - пишуть користувачі мережі.

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Автор: Діана Могилєвич