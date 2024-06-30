Вона також розповіла подробиці їхнього знайомства.

Нещодавно зіркове подружжя Тімур та Інна Мірошниченки вчетверте стали батьками. Проте сьогодні, 30 червня, дружина ведучого вперше показала обличчя названої доньки та розповіла, як звати дівчинку.

Інна написала в Instagram, що побачила її анкету 15 травня, тобто у Міжнародний день сім'ї. Тоді вона випадково знайшла дівчинку з ім'ям Ангеліна і одразу захотіла з нею познайомитися.

"15 травня я їхала у справах і застрягла в заторі. Вирішила не витрачати час і зателефонувати в одну зі служб у справах дітей. Слухавку підняли, а я не очікувала. Прошу почекати і починаю швидко за кермом заходити на сайт Мінсоцполітики, сортувати анкети дітей за віком 8-12 і першою серед всіх бачу її ім'я. Ангеліна. Ангел-Інна. Це наш ангел, точно наш. Питаю, чи актуальна анкета?. "Так. Краще приїжджайте. Поговоримо. Я дуже хочу, аби всі мої діти були в сім'ях". Це мене так зачепило", - згадала Мірошниченко і показала зворушливе відео оновленого складу їхньої родини.

Подробиці першої зустрічі з названою донькою

Інна також показала кадри першої зустрічі з названою донькою. Виявилося, що заклад, з якого взяли Ангеліну, було евакуйовано на узбережжя Балтіського моря в лютому 2022 року. Тому разом з чоловіком жінка їздила за межі України на знайомство.

"Ангеліна настільки красива, що не закохатися просто неможливо. Це біле волосся, блакитні очі, висока, струнка. Ніби майбутня модель. Коли ми забирали її, то вихователі подарували телефон. Бо вона дуже мріяла про свій. Тому тепер ми всі на заставці особистого телефону Ангеліни", - зазначила адвокатка.

І хоч Інна розуміє, що попереду на них чекає багато випробувань, вони з чоловіком готові на все, аби дати щасливе дитинство дівчинці.

"Ця історія не буде простою, бо має багато викликів і потребує багато сміливості і терпіння. Як би страшно не було чути історію чи медичний висновок, жодного разу ми не подумали, що треба подивитися ще когось. Це наша Ангеліна".

До слова, подружжя також виховує 6-річну доньку Мію, 5-річного сина Марко та названого сина Марселя.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка розповіла перші подробиці про названу доньку.

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