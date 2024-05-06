Популярна українська співачка Ірина Федишин готується втретє стати мамою. Артистка поділилася кадрами з округлим животиком.
Сьогодні Ірина Федишин представила новий кліп на пісню "Секрет", де і повідомила радісну новину про вагітність. Знаменитість заспівала про кохання та стосунки, а вкінці відео розкрила таємницю про материнство.
У кліпі співачка виконала ліричну пісню і аж до самого кінця не показувала свій животик. Однак наприкінці ролику в кадрі з'явився чоловік Федишин – продюсер Віталій Човник. Зіркова пара насолоджувалася природою, а потім шокували шанувальників зізнанням. Віталій ніжно доторкнувся до животика Ірини, тим самим показавши, що дружина вагітна втретє. Виконавиця поки що не розкрила жодних деталей вагітності.
Реакція шанувальників
- "Вітання, почуття кохання – це чудово. Дівчинку вам хай бог подарує"
- "Дочекалися. Дуже красива пісня. Вітаю вас, Ірино, скоро у вас буде третя дитина. Бажаю щастя, здоров'я і мирного неба"
- "Щиро рада за вашу сім'ю! Щастя вам безмежного!"
- "Вітання, хай Бог подарує донечку"
До слова, Ірина Федишин і Віталій Човник побралися, коли артистці було 19 років. Зіркове подружжя також виховує двох синів Юрія та Олега.
Нагадаємо, раніше Ірина Федишин поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.