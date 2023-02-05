Артист, зокрема, пригадав своє скандальне інтерв'ю Дудю.

Співак Іван Дорн раптово вибачився перед українцями. Виявилося, що артист потрапив у новий скандал. Він записав пісню з французькими музикантами, а ремікс на трек зробив росіянин. Мало того, прем'єру було заплановано на 24 лютого.

На тлі цього Дорна звинуватили у тому, що він цинічно презентує пісню у день, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. Артисту довелося усе пояснювати, він записав відео з вибаченнями та виклав його в Instagram.

За словами Дорна, він не знав, що над треком буде працювати росіянин. Окрім цього, артист стверджує, що пісню вони записували ще у 2021 році, а про дату прем'єри його не попередили. Нині Дорн бідкається, що він нічого не затверджував та не може усе виправити.

Відео дня

Також Дорн пригадав своє скандальне інтерв'ю. У 2017 році співак розповів російському журналісту Юрію Дудю, що вважає українців та росіян "братами". Окрім цього, Дорн не зміг назвати війну саме війною, події на сході України він називав "сваркою". Звісно, це дуже обурило українців, Дорну нагадують про його опальні заяви й досі.

"Так, я неідеальний українець. Ви це знаєте. Мабуть, з часів, коли я давав інтерв'ю у Дудя, і за це я теж вибачаюся. Нещодавно передивлявся, просто для того щоб з'ясувати, наскільки грубо я там звучу. Так, грубо, і якщо дивитися лише 5-хвилинну "нарізку", без контексту... Воно звучить достатньо грубо, і це мене теж навчило багато чому. Тепер вибачаюся", - заявив Дорн та запевнив, що його "не так зрозуміли".

За словами артиста, нині він нібито визнає та усвідомлює свої помилки. Дорн вибачився не тільки за усе це. Він також заявив, що просить пробачення за те, що може статися у майбутньому.

"Знайте, що я з Україною, я є українець. Я пишаюся тим, що я українець і завжди пишався цим, де б я не виступав... Я люблю свою країну, своїх людей, навіть тих, хто мене хейтить", - сказав Дорн.

Нагадаємо, нещодавно Дорн у колаборації з Essoh представив композицію "Te la passe".

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