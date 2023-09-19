Троянова засуджує війну в Україні.

Російська актриса Яна Троянова заявила, що їй соромно перед українцями за розв'язану диктатором Володимиром Путіним війну в нашій країні. Вона каже, що війни не повинно бути.

Так, Троянова ще на початку повномасштабного вторгнення виїхала з Росії і засудила злочинний режим Кремля. Крім того, вона каже, що постійно думає над тим, що вона може зробити, щоб бойові дії на наших територіях і геноцид українського народу нарешті припинилися.

Крім того, Троянова розповіла і про те, як українці реагують на неї за кордоном:

Відео дня

"Мені неймовірно соромно перед українцями за нашу країну. Але після інтерв'ю з Юрієм Дудем до мене стали підходити українці, обніматися, просити сфотографуватися і для мене це важливо. Ми готові працювати і служити далі, щоб це (війна, - УНІАН) припинилося".

Чим відома Яна Троянова

Яна Троянова - російська актриса, яка здобула популярність завдяки фільмам "Дзига", "Жити", "Кококо", "Країна ОЗ" і телесеріалу "Ольга".

У жовтні 2022 року виїхала з Росії. Спочатку до Туреччини, потім - до Франції.

Також вона дала Юрію Дудю інтерв'ю, в якому розкритикувала російську владу і війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: