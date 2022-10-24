Галина Безрук обрала чоловіка-росіянина, а не батьківщину.

Українська актриса Галина Безрук, яка здобула популярність після зйомок у серіалі "Великі Вуйки-2", підтримала Росію. Вона заявила, що вибирає сім'ю, а не рідну країну.

Довгий час вона мовчала про війну, чим викликала хвилю хейту на свою адресу. Шанувальники зірки неодноразово просили її розповісти правду про звірства окупантів в Україні, але та вперто мовчала.

Пізніше розчаровані меломани заявили, що Безрук - зрадниця. І тільки після цього у зірки знайшлося, що сказати.

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"Ті прокльони, які шлють, я їх вже навіть не читаю. Просто бачу перше слово і одразу блокую. Я навіть не розбираюся, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася у мене. Якщо трохи поворушити мізками, абсолютно зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є (в Росії, - УНІАН). Хто мій чоловік, хто моя дитина - якої вони національності. Я вибираю сім'ю. Я не вибираю батьківщину, я вибираю сім'ю. Найближчих мені людей - себе і сім'ю", - сказала Безрук в інтерв'ю "Газета.ru".

Вона додала, що через таку позицію від неї масово відписуються в Instagram. Дівчину більше цікавить кількість шанувальників і заробіток в соціальній мережі, ніж вбивства мирних жителів в її рідній Україні.

Галина Безрук: позиція по війні

У приватній бесіді з українською актрисою Наталкою Денисенко Безрук сказала, що боїться говорити про війну. За її словами, вона не хоче загриміти у в'язницю в РФ.

Пізніше спробував виправдати актрису її чоловік, російський актор Артем Алексєєв. Він заявив, що Галина останнім часом часто плаче через те, що відбувається у світі, але так і не назвав війну війною, а Росію - агресором.

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