Тишкевич опинилася там добровільно.

Актриса Катерина Тишкевич була готова на все, щоб побороти свою хворобу, пов'язану з постійними головними болями. Кілька років вона пила антидепресанти та інші препарати, які хоч трохи могли полегшити її стан, але повномасштабна війна внесла свої корективи - знаменитості ставало все гірше і гірше.

Тому вона, порадившись зі своїм психотерапевтом, вирішила лягти в лікарню, щоб постійно бути під наглядом лікарів.

Також Тишкевич розповіла, що тоді їй порадили приймати нові препарати, реакція на які могла бути різною.

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"Я в той час працювала з психотерапевтом, яка була завідуючою у відділенні. Вона дуже зайнята, у неї дуже багато пацієнтів. І її пропозицією було, щоб я туди лягла і ми могли в її перервах, в її вільні віконця працювати ще й психотерапевтично. І, звичайно, щоб у неї була можливість спостерігати мою реакцію на цей новий для мене антидепресант. Тому я опинилася там", – зазначила зірка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами актриси, вона була готова на все, щоб зменшити свій біль, тому що за останні кілька років вона всього лише два тижні прожила без нього.

"Я була в такому стані виснаження, що хотіла якомога швидше, великі дози, хоч щось зробити, тому що я вже не могла терпіти. Я приїхала туди в дуже поганому стані і прям просила: "Врятуйте мене!" - розповіла Катерина.

До слова, після виписки з психлікарні Тишкевич опинилася в Одесі. Але і там на неї чекало випробування. У дівчини почався сепсис, через що вона потрапила в реанімацію, а потім в кому. Більше тижня вона була не в свідомості.

Нагадаємо, раніше Тишкевич заговорила про вагітність. Вона зазначила, що вагітність може поліпшити її стан здоров'я, але є і ризики.

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