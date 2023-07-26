Американський актор, який отримав "Оскар", Метт Деймон згадав зйомки у фільмі "Ми купили зоопарк" зі Скарлетт Йоханссон. В одній зі сцен їм довелося цілуватися, проте цей поцілунок справив на Деймона не дуже позитивне враження.
Під час гри для LadBible він розповів, що в перерві між зйомками вони зі Скарлетт вирішили сходити на обід. Актриса замовила собі бутерброд з цибулею, навіть не підозрюючи, що повернувшись на знімальний майданчик, їй доведеться цілуватися з Деймоном.
"Ми пішли обідати, і ми з нею думали, що все закінчилося. Вона з'їла бутерброд з цибулею на обід, і вона прийшла, а Камерон Кроу встановив камеру, і це був кадр поцілунку, і вона каже: "О, чорт, я буквально щойно з'їла бутерброд з цибулею!" - розповів Метт.
Він додав, що після такого обіду поцілунок з Йоханссон став тортурами для нього. "Це було пекло", - сказав актор. Навіть після завершення зйомок фільму він продовжував підколювати Скарлетт.
Зазначимо, комедійний фільм "Ми купили зоопарк" вийшов у 2011 році. У центрі сюжету сімейство, яке вирішило врятувати покинутий сільський звіринець. Двом сотням екзотичних тварин загрожувала загибель, тому сімейна пара без краплі сумніву витратила всі свої заощадження заради збереження їм життя.