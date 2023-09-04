Даша Квіткова викликала бурю гніву своєю поведінкою.

Нещодавно блогерка Даша Квіткова опублікувала в інста-сторіз відео, на якому повідомила, що люди можуть спокійно виїжджати на дорогу, бо в цей раз вона перебуває на місці пасажира, а не водія.

Оглядач шоу-бізнесу Богдан Беспалов, у свою чергу, заявив, що у Квіткової немає гальм. Він не розуміє, як блогерка може жартувати на рахунок ДТП, яке нещодавно влаштувала в Києві, на Академмістечку.

В результаті Беспалов звернувся до Квіткової на своєму YouTube-каналі:

"Будучи винуватицею серйозного ДТП, як кажуть свідки аварії і постраждалі, ти висміюєш цю ситуацію. Над чим саме ти смієшся? Над тим, що люди вижили, що люди не постраждали, що ти розумниця? Коли у тебе всередині немає ніяких морально-етичних норм, ти не будеш робити ніяких висновків, не будеш відчувати провину, намагатися виправити ситуацію. Ти просто будеш чекати тільки на той момент, коли від тебе всі відстануть, щоб зняти з себе всю відповідальність", - сказав Беспалов.

Він додав, що Квіткова не зробила жодних висновків після ДТП, а тепер ще й жартує з цього приводу.

"Це все дуже сумно, дорогенька. Як співається в одній пісні: "Я просто біч і творю дічь". Ця пісня саме про тебе. З одного боку я не здивований, а з іншого, сподівався, що у Даші є совість і людяність. Тим більше вона ж розбила не свою машину", - додав блогер.

Також Беспалов звернув увагу, що після ДТП Даша зібралася на місячний відпочинок за кордон.

ДТП з Дашею Квітковою - що відомо

27 серпня Даша Квіткова влаштувала ДТП. Вона проїхала на червоне світло світлофора, в результаті чого сталося зіткнення трьох машин.

Сама Квіткова розповіла, що повертала на перехресті і в бік Lexus, за кермом якого вона була, в'їхали дві машини.

Пізніше постраждала в аварії дівчина звинуватила Квіткову у брехні. Вона сказала, що саме блогерка винна в ДТП. Також одна з учасниць аварії повідомила, що Даша цілком адекватно поводилася до того моменту, поки не приїхав Михайло Заливако. Він нібито почав захищати дівчину і посадив її в своє авто. Після чого Даша просто замовкла.

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