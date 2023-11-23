Це не Оля Полякова, не Настя Каменських, і навіть не Тіна Кароль.

Продюсер Олена Мозгова розповіла, кого з українських співачок вважає найкращою. За її словами, цю жінку мало хто знає, але її талант вражає.

"Коли мене запитують, хто найкраща співачка в Україні, відповідь моя однозначна - Людмила Монастирська! І це найкраща співачка не тільки нашої країни: це голос, харизма, талант, майстерність, техніка світового рівня і підтвердження тому її блискучі виступи на найкращих оперних сценах світу", - написала Мозгова на своїй сторінці в Facebook.

Вона додала, що Монастирську мало хто знає, тому що зараз популярний мас-маркет, який засмітив голови продуктом, який заземлює емоційний і духовний рівень людини.

"Я б сказала, опускає цей рівень до плінтуса. Але це, врешті-решт, вибір самої людини: слухати другосортне лайно, або насолоджуватися високим надбанням світової музичної культури", - додала Мозгова.

Чим відома Людмила Монастирська

Людмила Монастирська - українська оперна співачка (сопрано). Виступала на сцені Метрополітен-опера, виконавши провідну партію у виставі "Аїда", де її партнером по сцені був Роберто Аланья.

У 2013 році виступила в лондонському Королівському оперному театрі "Ковент-Гарден" з Партією Абігайль в опері Джузеппе Верді "Набукко", де її партнерами були Лео Нуччі і Пласідо Домінго, які по черзі виконували партію Набукко.

21 серпня 2020 року стала кавалером ордена княгині Ольги III ступеня. У 2021-му Людмила Монастирська увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новий час".

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