Він воював проти українського народу.

Екс-учасник телевізійного російського проєкту "Дом-2" Тимур Нурідінов раніше поповнив лави Збройних сил Росії і вирушив на війну в Україну. Днями біля нього вибухнув снаряд, унаслідок чого він отримав опік обличчя.

Як він розповів у коментарі пропагандистам, на фронті він провів близько півроку. Однак після поранення його госпіталізували. Повертатися на війну він не планує.

"Стався вибух буквально за метр, на рівні голови. Добре, що поруч були броньовані двері від КамАЗа. Вони погасили основну ударну хвилю і зібрали уламки. А мене просто полум'ям обпекло", - пригадав окупант.

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Варто зазначити, що до геноциду українського народу наразі долучається і його вітчим. Утім, чоловік першим пішов на угоду з дияволом, а потім і залучив до цього свого пасинка, який на той момент жив і працював у Китаї.

Відомо, що Нурідінов пройшов навчання на оператора БПЛА. Звідти окупанта направили на Соледарський напрямок. Наразі він повернувся до Росії.

Нагадаємо, раніше відомий український актор висловився про мобілізацію.

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