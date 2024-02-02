Сьогодні Дрималовський провів останній ефір.

Ведучий телемарафону Орест Дрималовський в прямому ефірі повідомив про те, що провів останній свій ефір і відправляється на службу в ЗСУ.

За словами Ореста, одразу після отримання повістки він поїхав до Львова, бо саме там він стоїть на обліку.

Дрималовський зізнається, що готувався до мобілізації. Він каже, що пройшов кілька тренінгів з надання першої домедичної допомоги і практикував основи вогневої підготовки.

"Чи достатньо цього? Звичайно, ні. Мобілізацію хочу сприймати як виклик. Постараюся постійно вдосконалювати свої навички, щоб бути максимально ефективним там, де буду", - розповів ведучий в коментарі Фактам ICTV.

Він додав, що спочатку не планував еммігрувати. Він хоче жити і працювати саме в Україні, тому вважає своїм обов'язком захищати рідну країну, коли вона цього потребує.

"Я не уявляю свого життя в еміграції. Хочу працювати в Україні, хочу тут створити сім'ю і будувати власну справу, хочу, щоб тут жили мої майбутні діти. Щоб це все було - потрібно зберегти державу. Щоб зберегти державу - потрібно піти в армію, коли держава цього потребує. Логіка максимально проста", - додав Орест.

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