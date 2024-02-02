Орест Дрималовський / Скріншот Instagram

Ведучий телемарафону Орест Дрималовський в прямому ефірі повідомив про те, що провів останній свій ефір і відправляється на службу в ЗСУ

За словами Ореста, одразу після отримання повістки він поїхав до Львова, бо саме там він стоїть на обліку.

Дрималовський зізнається, що готувався до мобілізації. Він каже, що пройшов кілька тренінгів з надання першої домедичної допомоги і практикував основи вогневої підготовки.

"Чи достатньо цього? Звичайно, ні. Мобілізацію хочу сприймати як виклик. Постараюся постійно вдосконалювати свої навички, щоб бути максимально ефективним там, де буду", - розповів ведучий в коментарі Фактам ICTV.

Він додав, що спочатку не планував еммігрувати. Він хоче жити і працювати саме в Україні, тому вважає своїм обов'язком захищати рідну країну, коли вона цього потребує.

"Я не уявляю свого життя в еміграції. Хочу працювати в Україні, хочу тут створити сім'ю і будувати власну справу, хочу, щоб тут жили мої майбутні діти. Щоб це все було - потрібно зберегти державу. Щоб зберегти державу - потрібно піти в армію, коли держава цього потребує. Логіка максимально проста", - додав Орест.

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