Українська артистка давно не була в Україні.

Українська співачка Jerry Heil, яка після повномасштабного вторгнення гастролювала по світу з благодійними турами, а потім вирушила на навчання в США, нарешті приїхала до Києва. Це її перший візит в Україну за довгий час.

У себе в Instagram-блозі виконавиця хіта "Охрана, отмєна" показала свої щасливі фото з букетом бавовни - символом "хлопків" на тимчасово окупованих територіях.

Також приїзд в Україну збігся важливою датою - днем народження артистки, яке вона захотіла провести з друзями.

"Я у Києві. Подолала понад 7000 км, але інакше провести свій день народження не могла. Друзі скинулися на бавовну до мого 27-річчя… Дуже люблю побажання на ДН! Основне вже побажала та задула, звичайно", - написала у своєму блозі Jerry Heil.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil здійснила давню мрію її мами. Жінка хотіла співати, тому артистка запропонувала записати їм спільну композицію. Пісня-балада "Не сестри" дуже сподобалася публіці і отримала досить багато позитивних коментарів.

Jerry Heil і Людмила Шемаєва - "Не сестри": відео

Також УНІАН писав, що Jerry Heil розповіла, як американці ставляться до українців.

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