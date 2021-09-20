Через округлі форми співачку запідозрили у вагітності.

Відома українська співачка Настя Каменських взяла участь у концерті росіянки Любові Успенської, яка гастролює Україною. Для виступу дружина Потапа обрала спокусливу латексну сукню, яка сильно підкреслила її животик. Через це Каменських навіть запідозрили у вагітності.

Фрагментами свого виступу та ефектним відео у вузенькій сукні Каменських поділилася у себе в Instagram.

Співачка виконала разом з артисткою з РФ пісню "Ти ж не забув". Каменських і Успенська записали її ще у 2018 році, за цей час композиція встигла стати хітом. Однак більше уваги привернула не пісня, яку виконали артистки. Фанатів сильно спантеличив животик Каменських, який сильно випирав через обтислу сукню.

Наряд співачки дійсно був ефектним: чорне обтисле плаття з високим горлом і довгими рукавами, а також масивні сережки та високі підбори. Однак Каменських, мабуть, не врахувала, що такий образ максимально підкреслить всі чесноти і навіть мінуси фігури.

На думку фанатів, співачка або трохи набрала у вазі, або чекає дитину. Хай там що, ніхто з користувачів не став засуджувати Каменських випираючий животик, адже фігура артистки все одно виглядає досить красиво і привабливо.

Однак той факт, що Каменських заспівала на одній сцені з Успенською, яка зізнавалася президенту РФ Путіну в коханні, сподобався не всім.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова