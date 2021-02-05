185 німецьких акторів та акторок здійснили колективний камінг-аут, заявивши що серед них - лесбійки, геї, бі-, трансперсони, квіри, інтерсексуали та небінарні люди.
Читайте такожЗагинула відома співачка-трансгендер Sophie: названо причину смертіПро це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung Magazine.
"185 лесбіянок, геїв, бісексуалів, гомосексуалів і трансперсон з акторського середовища виходять на сцену і вимагають більшого визнання в театрі, кіно і на телебаченні. Вони хочуть почати дискусію з ініціативою #actout і спільним маніфестом", - йдеться в повідомленні.
Серед тих, хто здійснив камінг-аут, є ті, хто вже особисто зізнавався в нетрадиційній сексуальній орієнтації, і ті, хто робить це вперше.
У списку - Годехард Гізе, який зіграв у серіалі "Вавілон-Берлін"; Марк Вашке, який знявся у фільмі "Таємне життя", і Марен Кройман, що грала в серіалі "Не намагайтеся це повторити".
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