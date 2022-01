Репер погрожує Піту Девідсону в своєму новому треці.

Каньє Уест пригрозив "побити" нового бойфренда своєї колишньої дружини Кім Кардашьян, Піта Девідсона.

Про це повідомляє видання Page Six.

"Бог врятував мене від тієї аварії тільки для того, щоб я міг надерти дупу Піту Девідсону", - зачитав репер в тизері до свого нового треку.

Пісня під назвою "My Life Was Never Eazy" є спільною роботою з репером The Game. Цей рядок є відсиланням до того, як 44-річний Уест потрапив в серйозну автомобільну аварію в 2002 році. До того ж це перша публічна реакція Уеста на розлучення з Кім Кардашьян.

Через понад 10 років після трагічного інциденту він одружився на 41-річній Кардашьян в 2014 році. Однак вона подала на розлучення в лютому 2021 року після майже 7 років спільного життя і народження чотирьох спільних дітей.

У жовтні в ЗМІ з'явилася інформація про роман Кім Кардашьян і 28-річного Піта Девідсона. Папараці також помітили Уеста на побаченні з актрисою Джулією Фокс, проте деякі відзначають, що репер просто намагається викликати ревнощі у Кардашьян.

Тим часом, джерела ЗМІ наполягають на тому, що Кім "повністю відійшла" від шлюбу і "відчуває себе абсолютно вільною" тепер, коли у неї нові відносини.

Нагадаємо, кілька днів тому ЗМІ повідомляли, що Каньє Уест знаходиться під слідством за звинуваченням у злочинних побоях у Лос-Анджелесі.

44-річний виконавець імовірно вступив у сварку з шанувальником, яка переросла в бійку. Конфлікт стався через те, що фанат попросив у Уеста автограф.

