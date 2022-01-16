Каньє Уест пригрозив "побити" нового бойфренда своєї колишньої дружини Кім Кардашьян, Піта Девідсона.
Про це повідомляє видання Page Six.
"Бог врятував мене від тієї аварії тільки для того, щоб я міг надерти дупу Піту Девідсону", - зачитав репер в тизері до свого нового треку.
Пісня під назвою "My Life Was Never Eazy" є спільною роботою з репером The Game. Цей рядок є відсиланням до того, як 44-річний Уест потрапив в серйозну автомобільну аварію в 2002 році. До того ж це перша публічна реакція Уеста на розлучення з Кім Кардашьян.
Через понад 10 років після трагічного інциденту він одружився на 41-річній Кардашьян в 2014 році. Однак вона подала на розлучення в лютому 2021 року після майже 7 років спільного життя і народження чотирьох спільних дітей.
У жовтні в ЗМІ з'явилася інформація про роман Кім Кардашьян і 28-річного Піта Девідсона. Папараці також помітили Уеста на побаченні з актрисою Джулією Фокс, проте деякі відзначають, що репер просто намагається викликати ревнощі у Кардашьян.
Тим часом, джерела ЗМІ наполягають на тому, що Кім "повністю відійшла" від шлюбу і "відчуває себе абсолютно вільною" тепер, коли у неї нові відносини.
Нагадаємо, кілька днів тому ЗМІ повідомляли, що Каньє Уест знаходиться під слідством за звинуваченням у злочинних побоях у Лос-Анджелесі.
44-річний виконавець імовірно вступив у сварку з шанувальником, яка переросла в бійку. Конфлікт стався через те, що фанат попросив у Уеста автограф.