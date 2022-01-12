Росія стане для нього другою домівкою, каже представник репера.

Популярний американський репер Каньє Вест хоче приїхати в Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це в інтерв'ю Billboard розповів його партнер Амір Садан.

За його словами, Росія стане для репера "другою домівкою", де він буде проводити багато часу.

Також Каньє Уест хоче вперше провести в Москві шоу Sunday Service, яке являє собою гібрид концерту і церковної служби. Він планує запросити президента РФ на шоу в якості спеціального гостя.

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За даними видання, Вест хоче домовитися про співпрацю з підприємцем азербайджанського походження Арасом Агаларовим і його сином Еміном.

У листопаді 2021 року Вест назвав себе "молодим Путіним" під час інтерв'ю для подкасту Drink Champs.

"Gap, adidas - я керую ними. Я Путін ... я - молодий Путін. Я усвідомив, що я як Володимир, коли зрозумів, що культура – це нафта, культура – це енергія. А я король культури в останні 20 років і (буду їм) наступні 2000 років", - сказав він.

Каньє Уест: що відомо про репера

Каньє Вест - американський репер, мільярдер, музичний продюсер, композитор і дизайнер. Свій дебютний альбом The College Dropout репер випустив в 2004 році.

Статок репера на 2021 рік оцінюється в 6,6 мільярда доларів, що робить його найбагатшим репером у світі.

У 2012 році Вест почав зустрічатися із зіркою реаліті-шоу і моделлю Кім Кардашьян. 24 травня 2014 року пара одружилася у Флоренції.

У Каньє і Кім четверо дітей: дочка Норт, син Сейнт, дочка Чикаго (народжена за допомогою сурогатного материнства) і син Салм Уест. У лютому поточного року стало відомо, що пара розлучається.