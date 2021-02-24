Такі кадри з'явилися в її Instagram.

Популярна реперка Карді Бі опублікувала в соціальній мережі серію відвертих фотографій.

На знімках вона позує в чорних трусиках і в спідниці з великої сітки. Також вона одягла високі рукавички і босоніжки на високих підборах. При цьому верх у неї повністю оголений, який Карді прикриває рукою. За кілька годин такі фотографії набрали понад 1,6 мільйона лайків.

Хто така Карді Бі:

Карді Бі народилася 11 жовтня 1992 року в Бронксі, Нью-Йорк

У вересні 2017 року сингл "Bodak Yellow" посів перше місце в американському хіт-параді Billboard Hot 100, зробивши Карді Бі першою за майже 20 років реп-виконавицею на вершині цього чарту з сольним треком

За підсумками 2018 року Карді Бі увійшла в рейтинг зірок, що користуються найбільшою популярністю у користувачів, складений ресурсом Pornhub

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич