Співачка захопила мережу / instagram.com/iamcardib
Популярна реперка Карді Бі опублікувала в соціальній мережі серію відвертих фотографій.
На знімках вона позує в чорних трусиках і в спідниці з великої сітки. Також вона одягла високі рукавички і босоніжки на високих підборах. При цьому верх у неї повністю оголений, який Карді прикриває рукою. За кілька годин такі фотографії набрали понад 1,6 мільйона лайків.
Співачка захопила мережу / instagram.com/iamcardib
Хто така Карді Бі:
- Карді Бі народилася 11 жовтня 1992 року в Бронксі, Нью-Йорк
- У вересні 2017 року сингл "Bodak Yellow" посів перше місце в американському хіт-параді Billboard Hot 100, зробивши Карді Бі першою за майже 20 років реп-виконавицею на вершині цього чарту з сольним треком
- За підсумками 2018 року Карді Бі увійшла в рейтинг зірок, що користуються найбільшою популярністю у користувачів, складений ресурсом Pornhub
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