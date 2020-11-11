Співачка часто епатує публіку.

Відома співачка Карді Бі опублікувала в Instagram нову фотографію.

На знімку вона позує в ультраобтислому комбінезоні чорного кольору. Цікаво, що бюст комбінезона виконаний у вигляді конусів. Доповнила вона такий зухвалий образ ботфортами на високих підборах і банданою. Складно не звернути увагу на те, що у співачки є зайва вага. При цьому вона зовсім не соромиться її демонструвати.

Варто відзначити, що фото було зроблено на автодромі. Може Карді Бі вирішила взяти участь в перегонах?

Хто така Карді Бі:

Карді Бі народилася 11 жовтня 1992 року в Бронксі, Нью-Йорк

У вересні 2017 року сингл "Bodak Yellow" посів перше місце в американському хіт-параді Billboard Hot 100, зробивши Карді Бі першою за майже 20 років реп-виконавицею на вершині цього чарту з сольним треком

За підсумками 2018 року Карді Бі увійшла в рейтинг зірок, що користуються найбільшою популярністю у користувачів, складений ресурсом Pornhub

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Автор: Діана Могилєвич