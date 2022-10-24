Українська артистка разом з 13-річним сином побувала в Нью-Йорку, де відвідала штаб-квартиру ООН.

Українська виконавиця Тіна Кароль, яка активно гастролює по світу і дає благодійні концерти на підтримку України, рідко бачиться з сином. Однією з причин рідкісних зустрічей є і те, що 13-річний Веніамін навчається в англійській школі, а його зіркова мама живе в Україні.

Зараз, судячи з публікації знаменитості в Instagram, вона змогла провести час з сином. Так, з Веніаміном вони побували в Нью-Йорку, де сходили на екскурсію в штаб-квартиру організації Об'єднаних Націй (ООН).

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На фото видно, що Веніамін вже дуже виріс. Попри те, що йому всього 13 років, він вже зростом вище своєї мами.

"Все, що в житті трапляється — це зв'язок. Цей зал - колиска важливих рішень для світу. Нехай тобі, сину, вистачить сил і мудрості бути корисним світу, Україні та світу! Можливо, цей мікрофон буде голосніше мого. Я була б щасливою. Безумовно, твоє життя - твій вибір, але я дозволю собі помріяти!" - написала Тіна в коментарі під знімками з сином.

Нагадаємо, Тіна Кароль послала Собчак за висловлювання про "нацистів і бандерівців".

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