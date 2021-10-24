Балерина і суддя шоу заінтригувала шанувальників несподіваною заявою.

Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар у восьмому випуску танцювальної програми зробила неоднозначну заяву.

Так, ефір присвячений тріо. До пар приєдналися й інші зіркові учасники, які разом з ними показали яскраві номери. Після виступу співачки Олександри Заріцької, її партнера Юрія Мєшкова і екс-учасниця "Танців" Олександра Прохорова суддя шоу вирішила заінтригувати глядачів.

Так, Катерина сказала: "Я при надії". Таким чином Кухар натякнула на свою вагітність. Але оскільки ні вона, ні її чоловік Олександр Стоянов поки не робили ніяких офіційних заяв глядачам залишається тільки здогадуватися, пожартувала Катя чи ні.

Читайте такожКухар, Горбачова, Саліванчук: хто із зірок влаштовує скандали чоловікам за "лайки" в InstagramВідзначимо, Катерина Кухар і Олександр Стоянов виховують двох дітей - сина Тимура і дочку Анастасію. Також Кухар є суддею проекту "Танці з зірками" з 2017 року.

Нагадаємо, у восьмому ефірі шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар потрапив в курйозну ситуацію. Його ткнули обличчям в торт на честь його дня народження.

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Автор: Діана Могилєвич