Сьогодні Дмитру Дікусару виповнилося 36 років.

Український хореограф Дмитро Дікусар сьогодні, 24 жовтня, відзначає свій день народження. Але навіть у таке свято він вийшов на паркет "Танців з зірками" і станцював румбу з Ольгою Харлан і Анною Різатдіновою.

Після їх виступу одна з ведучих балкона, зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару взяла торт і ткнула його в обличчя Дікусару. Відзначимо, це така кумедна традиція, яку проводять з іменинником.

"Дікусар в вершках. Та це ж моя мрія. Ням-ням-ням", - прокоментувала курйоз інша ведуча балкона Анастасія Оруджова, яка покинула проект через травму на самому початку.

Зазначимо, судді Катерина Кухар, Влад Яма і Макс Чмерковський оцінили виступ Дікусара, Харлан і Різатдінової в 25 балів.

Читайте також"Захотілося онуків": Леся Нікітюк шокувала несподіваним зізнаннямНагадаємо, у восьмому ефірі шоу "Танці з зірками" на паркет повернулася Ілона Гвоздьова. Вона станцювала разом з MELOVIN і Лізою Русіною. Вони показали гаряче шоу, всупереч тому, що довгий час публічно скандалили.

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Автор: Діана Могилєвич