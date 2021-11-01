У Кухар та її чоловіка Стоянова вже є двоє дітей.

Під час дев'ятого ефіру шоу "Танці з зірками" найсуворіша суддя проекту Катерина Кухар відповіла на запитання, чи дійсно вона вагітна.

Читайте також"Свобода": Євгенія Власова зраділа вильоту з шоу "Танці з зірками"Балерина каже, що вона дійсно при надії, та лише творчій.

"Так, я дійсно при надії, але при творчій. Тому що наші проекти - як наші діти. Яких ми виношуємо, а потім вони з’являються на світ. І Міжнародний фестиваль "Серж Лифар де ля данс" - саме такий", - розкрила правду Кухар.

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Нагадаємо, українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар у восьмому випуску танцювальної програми зробила неоднозначну заяву. Вона сказала: "Я при надії". Таким чином Кухар натякнула на свою вагітність.

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Автор: Ольга Робейко