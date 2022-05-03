На 44 день війни російська ракета влучила у будинок жінки, вбивши її паралізованого після інсульту чоловіка.

Ведуча "Голосу країни" та "Світського життя" на 1+1 Катерина Осадча з перших днів війни допомагає українцям у пошуку зниклих родичів.

Сьогодні в ефірі "Сніданку з 1+1" телеведуча розповіла вражаючу історію пошуку жінки в Маріуполі.

"В нас є вражаюча історія Лідії Миколаївни Горбунової, яку родичі шукали через телеграм-канал "Пошук зниклих". Вона дивом вижила у зруйнованому Маріуполі. Коли почалася повномасштабна війна, вона відмовилася виїжджати, бо не могла вивезти паралізованого після інсульту чоловіка. Потім опинилася без зв'язку з рідними. А 8 березня в її квартиру на восьмому поверсі влучив снаряд і вбив її чоловіка", - йдеться у сюжеті.

Сьогодні Лідія Миколаївна змогла підключитися до прямого ефіру "Сніданку з 1+1" та розповісти про жахи війни, які пережила у тимчасово окупованому Маріуполі.

"Зараз зі мною моя онука Анастасія. Я дуже щаслива, що мене вивезли з того жаху волонтери. Життя потрохи повертається у звичний ритм, я у безпеці. За ці дні, які я провела в окупації, зрозуміла, що своє життя не треба відкладати на потім, потрібно жити тут і зараз всупереч усьому. Найстрашніше у Маріуполі - це відсутній зв’язок. Ніхто не може про себе повідомити, деякі люди навіть не знають, що існують зелені коридори. В неме не було можливості повідомити близьким, що я жива, я навіть не знала, що мене шукають через телеграм канал. У місті досі залишається дуже багато людей. Окупанти не шкодують нікого, ні дітей, ні людей похилого віку, для них немає нічого святого", - говорить Лідія Миколаївна.

На 44 день війни російська ракета влучила у будинок жінки, вбивши її паралізованого після інсульту чоловіка.

"До нашого будинку 8 березня влучила ракета. Я перебувала вдома, удар прийшовся на ліву сторону. За мить після удару я провалилася на сьомий поверх, останнє, що я почула, це як чоловік крикнув моє ім’я. Я крикнула йому у відповідь, але він вже не відгукнувся. На мене посипалися якісь меблі, дошки, клуби рудого диму, пил. Одразу виник вогонь, і я знову провалилася ще нижче. Наша квартира разом із моїм чоловіком всередині вигоріла вщент. В мене обпалені руки, залишилися шрами. Одразу після цього мене направили до будівлі драмтеатру. Єдине, що я мала, було на мені - халат, куртка та кросівки. В мене не залишилось ні документів, ні грошей, нічого", - говорить жінка.

Декілька діб Лідія Миколаївна провела у підвалі маріупольського драмтеатру. Але 16 березня російська авіабомба поцілила й туди. Під час розповіді жінки телеведучі не змогли стримати сліз від жаху, який переживають українці.

"Затряслися стіни, посипалася штукатурка, стало все це падати. Всі почали кричати: йдіть, театр горить і зараз звалиться. Ще понад тиждень я разом зі ще двома людьми блукала Маріуполем у пошуках порятунку. Кілька ночей ми провели в підвалі церкви. Без їжі та майже без води. А далі пішки йшли селами в бік підконтрольної українській армії території. Коли я зрозуміла, що врятувалась, то вперше заплакала, побачивши українські прапори. Коли ми добралися до Запоріжжя, я змогла зателефонувати з чужого телефону своїй сестрі. Виявилося, вони мене шукали через телеграм-канал "Пошук зниклих". Коли ми побачилися з онукою, то були такі щасливі. Онука виросла у мене на руках. Я про неї думала кожного дня і дуже скучила. Зараз ми з нею перебуваємо у безпеці у Тернополі", - розповіла Лідія Миколаївна.

Долучайтесь до народного пошуку, переглядайте оновлення стрічки у телеграм каналі "Пошук зниких" https://t.me/poshuk_znyklyh, адже будь-яка інформація може стати корисною для пошуку загублених українців.

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