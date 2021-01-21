Модель показала фото з відпочинку.

Відома модель Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram нову фотографію.

Читайте такожMARUV блиснула довгими ніжками в сексі-купальнику

На знімку вона позує у величезному басейні. Кайлі одягла роздільний мікрокупальник, в який не вмістила свої пишні груди. Варто відзначити, що купальник досить незвичайний, попри те, що він чорного кольору. Замість гумок його прикрашають перли.

Фанати Кайлі прийшли в захват від такого фото. Буквально за кілька годин вони поставили понад 8,5 мільйона лайків. В цілому за Дженнер в соціальній мережі стежать 211 мільйонів користувачів.

Хто така Кайлі Дженнер:

Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія

Свою модельну кар'єру вона почала рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені

Instagram Instagram успішно веде свою сторінку і в 2018 році вона очолила список найдорожчих зірок Instagram

У 2019 році журнал Forbes оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич