Телеведучий розповів, що його дружина в момент удару безпілотника по будинку встигла відскочити від вікна.

Ведучий Андрій Ковальський розкрив деталі руйнування своєї квартири в одному з київських будинків в результаті атаки дронами, яку росіяни здійснили у ніч на п'ятницю, 22 грудня.

Телеведучий розповів кореспонденту УНІАН, що в момент удару його дружина Тетяна встигла відскочити від вікна, почувши звук дрона. На його думку, епіцентр вибуху був вище, але уламки зверху впали на його квартиру.

"Почалася пожежа, дим був страшний. Дружина і я встигли загасити вогонь. Якби не загасили, могло бути все набагато страшніше", - поділився він.

За словами мешканки квартири, розташованої на 25 поверсі, вчора о 23:00 вона перебувала вдома з дітьми, коли побачила, як дрон летить у їхнє житло. У перші секунди після вибуху вона швидко зорієнтувалася - почала гасити пожежу.

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У ніч на 22 грудня російські загарбники атакували столицю України безпілотниками, працювала протиповітряна оборона. Пізніше стало відомо, що в результаті падіння уламків дронів у низці районів є пошкоджені споруди. Крім того, влада повідомила про двох постраждалих.

Потім з'ясувалося, що у результаті дронової атаки Андрій Ковальський залишився без житла. Ведучий написав, що в квартирі все розбито. Його дружина Тетяна Хитрик зазначила, що "квартири тепер немає". Вона додала, що "вижили - і це головне".

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