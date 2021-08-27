Американська телезірка й модель Кім Кардаш’ян відвідала презентацію нового альбому свого колишнього чоловіка, репера Каньє Веста.
Музикант презентував альбом Donda на просторому чиказькому стадіоні Soldier Field. Крім екс-дружини репер покликав й епатажного Мерліна Менсона.
Через масштабну програму дату презентації альбому кілька разів зміщували. Кожен виступ репера супроводжували вражаючі спецефекти.
Так, під час спільного виступу з Менсоном у бутафорській кімнаті (копії дому Веста) під трансляцію на екранах цитат з Біблії репера охопило "полум’я".
⛽️#Dondapic.twitter.com/ifK1Tbr7iW— Apple Music (@AppleMusic) August 27, 2021
Але найбільший сюрприз Вест приберіг на завершення презентації.
Між декораціями з’явилась колишня дружина зірки Кім Кардаш’ян, яку глядачам було важко упізнати через довгу весільну сукню і закрите під напівпрозорою вуаллю обличчя.
Модель вийшла до Веста під супровід органної музики. Невдовзі екс-подружжя злилось у пристрасному поцілунку. Стадіон обоє покинули разом.
Вочевидь, Кім погодилась взяти участь в оригінальному перформансі заради Каньє, і це не можна вважати повноцінним возз’єднанням колись солодкої парочки.
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