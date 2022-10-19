Жінка заявила, що хотіла б почати нове життя.

Екс-дружина столичного мера Віталія Кличка Наталія розповіла, що хоче змінити прізвище. Позбутися від прізвища дружина бажає скоріше, щоб почати нове життя без спогадів про минуле. Детальніше про це жінка розповіла у своєму Instagram-блозі.

Так, Наталія зазначила, що в найближчому майбутньому поверне собі своє дівоче прізвище Єгорова.

"У наступні кілька днів ви побачите зміну мого імені на всіх моїх акаунтах в соціальних мережах і медіа. Протягом останніх 25 років багато хто з вас знали мене як Наталю Кличко, і лише деякі з вас знали моє справжнє ім'я — Наталя Єгорова... Я хочу продовжити свій новий життєвий шлях і почати нову історію, яку я починаю писати з чистого аркуша під своїм власним ім'ям", - пояснила екс-дружина Віталія Кличка. Відео дня

Вона підкреслила, що хоче залишити все, що трапилося в історії, тому зважилася на такий крок.

"Для цього є багато причин, але головна – після розлучення з моїм чоловіком Віталієм Кличком я з повагою і гордістю залишаю ім'я Наталії Кличко в історії... Мої цілі, моя життєва позиція, мої життєві цінності залишаються незмінними. Я завжди допомагала і буду допомагати і підтримувати тих, хто цього більше потребує — діти і жінки", — розповіла Наталя.

Розлучення Віталія та Наталі Кличко

Влітку цього року стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко після 25 років шлюбу розлучається зі своєю дружиною Наталією. Справжню причину розриву вони не назвали, але підкреслили, що залишаються в нормальних відносинах.

Нагадаємо, екс-дружина Віталія Кличка "засвітилася" в компанії молодого красеня.

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