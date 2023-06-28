Співак зазначив, що він помилився, коли додав Монатіка до свого списку артистів, яким варто набратися сміловості та стати чесними.

Український співак Коля Сєрга, який гнівно засудив нечесних зірок та "наїхав" на Лободу, Потапа, Барських та Монатіка, вирішив пояснити свій вчинок. У коментарях під його відео з'явилося чимало критики, тому він зробив новий допис.

"Читаю коментарі під зверненням. Розумію обурення частини з вас. Кожного разу, коли боремося за репутацію лідера думок, який нам подобається, ми боремося і за частину себе, якою ми йому довіряємо. Саме тому я і порушую ці питання. Лідер думок - завжди лакмус. І реакція на його поведінку - це анамнез цінностей, поглядів і переконань аудиторії", - зазначив Сєрга.

Співак вибачився перед Монатіком. Сєрга зазначив, що помилився, коли про нього говорив.

"По Монатіку був не правий. Вчора дивився його інтерв’ю, потім ввечері розмовляв з ним особисто і прошу вибачення за те що приписав його до цього списку. По інших залишаюсь при своїй думці", - визнав Сєрга.

Він додав, що його мало турбує творчість Лободи, Потапа та Барських. Співак не цікавиться ними як артистами, так і як особистостями.

"Я ніколи не слухав їх музику і не захоплювався ними як особистостями. Але мені не все одно на людей, які дають себе обманути і підмінити маскою справжні наміри. Ми рухаємось до вищої національної свідомості. А для цього маємо навчитися відбирати зерна від полови. Бачити вчинки, аналізувати їх послідовність, пробачати, якщо бачимо щире покаяння і чинити супротив, якщо нас сприймають за дурнів", - додав артист.

Сєрга засудив зірок - з чого все почалося

Нещодавно співак жорстко "розніс" Лободу, Потапа та Барських. Він зазначив, що артисти не можуть розраховувати на довіру, якщо "впарюють" людям те, що їм хочеться.

"Проблема нашого шоу-бізнесу в тому, що йому не вистачає правди. Коли Макс Барських співає "Мамо не плач, я повернусь" - відчуття, що його мама дуже сильно хвилюється, коли Макс на гастролях. Але він обов’язково повернеться, в нього команда професіоналів, які розраховують всю логістику", - розповів Сєрга.

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