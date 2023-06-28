Український співак Коля Сєрга, який гнівно засудив нечесних зірок та "наїхав" на Лободу, Потапа, Барських та Монатіка, вирішив пояснити свій вчинок. У коментарях під його відео з'явилося чимало критики, тому він зробив новий допис.
"Читаю коментарі під зверненням. Розумію обурення частини з вас. Кожного разу, коли боремося за репутацію лідера думок, який нам подобається, ми боремося і за частину себе, якою ми йому довіряємо. Саме тому я і порушую ці питання. Лідер думок - завжди лакмус. І реакція на його поведінку - це анамнез цінностей, поглядів і переконань аудиторії", - зазначив Сєрга.
Співак вибачився перед Монатіком. Сєрга зазначив, що помилився, коли про нього говорив.
"По Монатіку був не правий. Вчора дивився його інтерв’ю, потім ввечері розмовляв з ним особисто і прошу вибачення за те що приписав його до цього списку. По інших залишаюсь при своїй думці", - визнав Сєрга.
Він додав, що його мало турбує творчість Лободи, Потапа та Барських. Співак не цікавиться ними як артистами, так і як особистостями.
"Я ніколи не слухав їх музику і не захоплювався ними як особистостями. Але мені не все одно на людей, які дають себе обманути і підмінити маскою справжні наміри. Ми рухаємось до вищої національної свідомості. А для цього маємо навчитися відбирати зерна від полови. Бачити вчинки, аналізувати їх послідовність, пробачати, якщо бачимо щире покаяння і чинити супротив, якщо нас сприймають за дурнів", - додав артист.
Сєрга засудив зірок - з чого все почалося
Нещодавно співак жорстко "розніс" Лободу, Потапа та Барських. Він зазначив, що артисти не можуть розраховувати на довіру, якщо "впарюють" людям те, що їм хочеться.
"Проблема нашого шоу-бізнесу в тому, що йому не вистачає правди. Коли Макс Барських співає "Мамо не плач, я повернусь" - відчуття, що його мама дуже сильно хвилюється, коли Макс на гастролях. Але він обов’язково повернеться, в нього команда професіоналів, які розраховують всю логістику", - розповів Сєрга.