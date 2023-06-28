Співак зазначив, що артисти не можуть розраховувати на довіру, якщо "впарюють" людям те, що їм хочеться.

Українській співак Коля Сєрга жорстко "розніс" артистів, таких як Світлана Лобода, Діма Монатік, репер Потап та Макс Барських. Він зазначив, що вони хочуть отримувати довіру від фанів, проте їм не вистачає правди.

"Довіру неможливо вимагати. Її можна заслужити. А для цього потрібно побачити і почути людей. Дізнатися, чого потребують, чого хочуть вони, а не намагатися впарити те, чого хочеш ти. Інакше буде тільки супротив і ще більше відторгнення", - заявив Сєрга.

За словами співака, деякі пісні українських артистів дивують. Він пригадав трек Барських "Мамо, не плач". У ньому він співає про те, що обов'язково повернеться.

"Проблема нашого шоу-бізнесу в тому, що йому не вистачає правди. Коли Макс Барських співає "Мамо не плач, я повернусь" - відчуття, що його мама дуже сильно хвилюється, коли Макс на гастролях. Але він обов’язково повернеться, в нього команда професіоналів, які розраховують всю логістику", - розповів Сєрга.

"Дісталося" й Монатіку та Потапу. Вони, на думки Сєрги, мали б чесно зізнатися, що їм було страшно. Співак зазначив, що таке відверте зізнання отримало б позитивну реакцію від фанів.

"Якби Монатік або Потап чесно сказали: "Я злякався. Поки була небезпека, я поїхав за кордон. Мені страшно і я не можу бути взірцем для своєї аудиторії. Я не можу впоратися..." - це викликало б повагу. І не просто повагу, це б лікувало суспільство", - додав Сєрга.

Також співак висловився про Лободу, яка нещодавно потрапила у скандал через концерт у Харкові. Сєрга зазначив, що їй варто визнати багато чого, і це стосується не тільки її роботи у РФ.

"Якби Лобода вийшла і сказала: "Я розумію, що всі ці роки бачила тільки себе, звертала увагу тільки на себе, на свою кар’єру і орієнтувалася тільки на тих, хто захоплювався мною. Зараз я розумію, що помилялася. Але я помилялася не тільки в тому, що працювала з РФ. А й у тому, що не бачила за своїм відображенням людей", - пояснив співак.

У коментарях фани підтримали думки Сєрги. Вони пишуть, що дійсно хочуть бачити та чути більше правди від артистів. Втім, деякі коментатори почали захищати артистів, про яких говорив Сєрга. Також коментатори зазначили:

"Коля, ти дуже крутий! І чесний, відвертий, справжній і морально сильний! Дякую тобі за всі твої висловлювання!"

"Базу говориш, але на жаль не всі готові йти на таке. Лобода не визнала помилок, і наразі поводить себе так, ніби вона вище всіх"

"Вибачте, але це так несправедливо, що я залишу обурений коментар. Учора Монатік був у Кременчуцькому шпиталі і військовий подарував чашку, яку ми в цей же вечір розіграли на благодійному аукціоні".

Новий скандал навколо Лободи

Нещодавно Лобода публічно принизила дівчину з плакатом "Харків без Лободи". 16-річна харків'янка прийшла на концерт співачки та висловила свою позицію. Лобода ж говорила про "зомбованість" та навіть питала, хто дав дівчинці гроші за її протест.

Згодом співачка вибачилася перед дівчинкою. Лобода заявила, що в той момент нібито була на емоціях, тому дозволила собі сказати зайвого.

Вас також можуть зацікавити новини: