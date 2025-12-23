Гуморист обрав віджартуватися.

Український актор, комік та блогер Кирило Ганін вперше прокоментував чутки про те, що його мобілізували до лав українського війська.

Гуморист за допомогою штучного інтелекту згенерував відео нібито з будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У ролику Ганін має на голові пластикове відро, а в руках - іграшковий меч. Він каже, що почувається сильним, сміливим і готовим оборонятися.

"Воєнком" відповідає, що комік вже набрид їм, тож доведеться взяти його до Десантно-штурмових військ. Відео підписано такими словами:

Відео дня

"Я декілька разів казав у інтервʼю, що мене двічі не брали до війська. Що ж, ось третя спроба".

На іншому відео він нібито виповзає з річки на територію Польщі, однак там його зустрічає український прикордонник. "Бачив багато новин, а також відео з приводу тих самих новин. Поділюся з вами найкращими. P. S.: І це тільки початок", - написав Ганін.

Нагадаємо, раніше Кирило Ганін критикував українців, які перепливають Тису, щоб залишити країну та уникнути мобілізації. Сам він заявляв, що двічі приходив до ТЦК, однак там йому казали займатися своєю справою. Нещодавно ЗМІ повідомили, що на початку грудня Ганіна "доставили до Святошинського територіального центру комплектування".

