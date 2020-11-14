На організатора склали адмінпротокол за статтею про порушення правил щодо карантину людей.

Правоохоронці зупинили проведення концерту українського гурту «Бумбокс» у Львові 13 листопада, бо організатори не подбали про дотримання карантинних обмежень.

Фото з виступу гурту у Facebook опублікувала львів’янка Настя Абрамець.

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Концертна зала була ущент набита людьми, хоч напередодні організатори події переконували у дотриманні всіх протиепідемічних заходів. Глядачі слухали музикантів без захисних масок у тісному приміщенні.

Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, концерт у зв’язку з карантинними порушеннями зупинили. На організатора склали адмінпротокол за статтею про порушення правил щодо карантину людей. Йому загрожує штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Автор: Яна Ставська