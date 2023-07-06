Таке рішення ухвалили організатори.

У Киргизстані скасували концерт російського співака Григорія Лепса, який активно підтримує війну проти України.

Як пише "Радіо Азаттик" з посиланням на організаторів, концерт повинен був відбутися 2 серпня в місті Чолпон-Ата. Його вирішили скасувати через обурені пости в соціальних мережах - люди закликали не пускати в країну російського артиста.

Так, політолог Алмаз Тажибай закликав заборонити концерт людини, що пропагує війну і смерть. "Якщо уряд Киргизстану дійсно дотримується заявленої на весь світ неупередженої позиції. "Стакан горілки" гроші, зібрані з концертів, витрачає на нагородження тих, хто вбив українців. Якщо громадян Росії, які підтримують війну, пустять в країну, то ми приєднаємося до російських агресорів", - написав він в Facebook.

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Концерти Лепса скасовують: що відомо

Нагадаємо, що Лепс активно підтримує війну в Україні та відвідує окуповані Росією території з концертами.

У червні стало відомо, що він пообіцяв російським окупантам мільйон рублів за підбиття танків Leopard або Abrams.

Ця заява обурила громадян Казахстану, після скандалу його концерт в країні скасували. Концертний директор Лепса заявив, що люди в Казахстані "зійшли з розуму".

Тим часом в Узбекистані запустили флешмоб #lepskerakmas (#ЛепсНенужен). Небайдужі громадяни виступають проти його концерту в жовтні цього року.

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