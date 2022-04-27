Втім продюсер каже, що хоче отримати її з репарацій Росії, а не з українського бюджету.

У будинок продюсера Ігоря Кондратюка 14 березня влучив снаряд російських окупантів. Ніхто не постраждав, однак тепер домівка потребує ремонту. Кондратюк заповнив заявку на отримання грошей для відновлення пошкодженого житла. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Кондратюк уточнив - снаряди окупантів потрапили не у будинок, а поруч, а житло пошкодило вибуховою хвилею і уламками.

"Потрапило біля будинку. Якби потрапило у будинок, було б більш значне руйнування", - зауважив чоловік.

Він претендує на компенсацію, проте не від України, а від Росії, яка винна у руйнуваннях.

"Я подав на допомогу. Але я буду готовий отримати цю допомогу тільки в тому випадку, якщо вона буде коштом репарацій російської федерації. Якщо ця допомога раптом буде коштом української держави, то ми з дружиною відмовимося, тому що у нас є трошки грошей, щоб зробити цю стіну, повісити два нових кондиціонери і вставити вікна", - розповів Ігор Кондратюк.

На виплати як внутрішньо переміщена особа Кондратюк також не подавався.

"У мене достатньо коштів, аби перебувати в цій країні під час війни і не просити в держави нічого, тому що є люди, в яких набагато гірші статки, гірші умови, і люди, в яких немає житла, автомобіля і взагалі нічого крім валізи", - резюмував продюсер.

Нагадаємо, стало відомо, будинки яких зірок знищили та пограбували окупанти.

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