Продюсер вважає, що співак усе ж має виконати рішення суду.

Український продюсер Ігор Кондратюк висловився про свого екс-підопічного Віталія Козловського, який нині склав присягу та буде захищати Україну. Багато років тому вони почали судитися та скандалити. Нині продюсер не хоче пробачити борги та "відпустити" образи на мобілізованого артиста.

"Конфлікт був, і були суди. Він винен гроші і він не виплачував нічого... Це його життя, в мене немає ніяких претензій і бачення, і взагалі цікавості до життя Віталія Козловського. Мені цікаво тільки те, чи виконає він усе, що йому по суду приписано. Просто мені цікаво, тому що суди виграні", - заявив Кондратюк в інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами продюсера, він не має пробачити Козловському на тлі війни та того, що співак пішов служити. Кондратюк вважає, що артист міг би вирішити конфлікт мирним шляхом, проте склалося інакше.

"Я йому пробачу за фактом закінчення мого життя. Думаю що він повинен, як чоловік, заплатити те, що він винен... Дехто з тих, хто перемагав у "Шансі", винен мені зараз більше, ніж винен Козловський. Але він єдиний, у кого не вистачило мізків зробити це по-людськи. Тому він винен, я не збираюся анулювати суди, які були", - заявив продюсер.

Кондратюк наголошує на тому, що його конфлікт з Козловським не можна забути, адже уся ця ситуація - "не про милосердя". Тому продюсер і досі чекає на те, щоб співак виплатив йому величезні борги.

За що Козловський винен гроші Кондратюку

У 2012 році стало відомо, що Козловський та Кондратюк сильно посварилися та припинили співпрацю. Співак декілька років працював з продюсером, за цей період він випустив чимало хітів та був на "хвилі" своєї слави. Втім, усе закінчилося скандалом. Кондратюк розповідав, що Козловський нібито звільнив декілька людей, які були йому близькі.

За це співаку заборонили співати усі його хіти. Козловського хотіли "прибрати" з ефірів. Почалися суди. Співак має виплатити Кондратюку чималу суму, сам він говорив, що йдеться вже мільйони. Втім, артист не зумів заробити стільки грошей, аби вистачило на виплату боргів. У 2022 році Козловський зізнавався, що навіть думав продати житло свого покійного батька. Втім, навіть якби він це зробив, йому усе одно б не вистачило коштів, аби погасити усю заборгованість. Нещодавно Козловський отримав повістку та пішов служити. Він вже склав присягу.

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