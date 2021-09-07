Про смерть Краснова стало відомо сьогодні, 7 вересня.

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо про смерть відомого художника Бориса Краснова, який працював з Аллою Пугачовою, Філіпом Кіркоровим, Валерієм Леонтьєвим, Ларисою Доліною та іншими російськими та зарубіжними артистами.

Багато артистів вже висловили свої співчуття. Осторонь не залишився і український телеведучий Дмитро Гордон. Він опублікував у своєму інста-блозі архівне фото з Красновим і написав: "Боря Краснов помер. Кошмар. Світла пам'ять!"

Користувачі мережі також приєдналися до Гордона і висловили в коментарях свої співчуття: "І ця епоха йде", "Красивий був чоловік і який художник. Пам'ятаємо, сумуємо", "Дуже шкода".

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Нагадаємо, на смерть Бориса Краснова також відреагувала і Алла Пугачова.

"Прощай, друже мій дорогий. Талановитий, ексцентричний, завжди готовий створити щось божевільне і цікаве. Тебе не вистачатиме мені. Шкода, дуже шкода. Сьогодні слова "Жив був художник один" тільки про тебе", - написала Примадонна.

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Автор: Діана Могилєвич