Знаменитість після 24 лютого виїхала з країни, проте восени повернулася додому.

Відома гумористка Олена Кравець зі студії "Квартал 95" показала рідкісне фото своїх шестирічних двійнят Каті і Вані. Восени минулого року вони повернулися в Україну з Болгарії. Зараз діти ходять до школи в столиці.

У Instagram-блозі Кравець показала кілька кадрів, знятих під час того, як вона відводила своїх діток на уроки. Знаменитість похвалилася, що в школі їх зустрічають з посмішкою і розпростертими обіймами.

З відкритих джерел відомо, що Олена віддала своїх дітей в приватну школу, за яку в місяць вона платить 24 500 гривень. І це тільки за одну дитину. Але є знижка - 5% на навчання другої дитини.

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Чим Олена Кравець займається під час війни

Автор студії "Квартал 95" після 24 лютого покинула Україну. Щоб врятувати своїх дітей від російських ракет, вона вирушила до Болгарії, де жила до осені. Потім вона повернулася, і в грудні стало відомо, що Олена стала ведучою на телеканалі ДОМ - 3 грудня там відбулася прем'єра авторського проекту – "Тихий вечір з Оленою Кравець".

Якийсь час гумористка брала участь у благодійних концертах "Вечірнього Кварталу".

Нагадаємо, Олена Кравець розповіла, чи питала у Зеленського про терміни закінчення війни.

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