За її словами, вона не наважується ставити президенту такі питання.

Українська актриса і близька подруга сім'ї президента Володимира Зеленського - Олена Кравець - розповіла, чи зверталася до президента з питанням, коли закінчиться війна.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній актриса зізналася, що не задвала таких питань, бо не хоче перекладати на Зеленського відповідальність.

"Раптом йому нічим заспокоїти і я тільки ще більше додам печалі, що багато хто розраховує, а він типу не може. Я не перекладаю на нього відповідальність за це. Я не розумію, як він це взагалі все тримає. Я не розумію, звідки береться цей ресурс. Ця нелюдська втома, як він протистоїть їй? Я можу написати щось підбадьорливе, якусь підтримку", - сказала Кравець.

Вона зізналася, що надсилала йому жарти якісь про нього, передавала хороші побажання українців. За словами Кравець, Зеленський відповідає їй смайликами. Ймовірно, через брак часу.

Нагадаємо, Олена Кравець більше не виступає у "Кварталі 95" через проблеми зі здоров'ям.

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