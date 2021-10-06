За словами ведучої, Ксенія - на своєму місці у шоу "Україна має талант", вона зайняла не її крісло.

Нову суддю шоу "Україна має талант" Ксенію Мішину розкритикували хейтери ще до виходу 10 сезону проекту.

Тож Мішину вирішила підтримати екс-суддя "Україна має талант" Слава Фролова. Ведучу обурили коментарі цькувальників на адресу "холостячки".

Читайте такожСтало відомо, коли вийде новий сезон серіалу "Кріпосна""Як вам не соромно? Це я запитую у тих, хто влаштував цькування Ксенії Мішиній, яка пройшла кастинг й отримала роль журі в "Україна має талант"... Щоб бути обґрунтованим хейтером, треба подивитися хоча б один сезон оновленого "Україна має талант". Бо цей прикол з "я не читав, але засуджую" ми знаємо, і боляче від того, що доводиться ділити з такими дурнями одну планету", - наголосила Фролова.

За словами ведучої, Ксенія - на своєму місці, вона зайняла не її крісло.

"Дайте шанс новим обличчям ділитися своєю енергією, талантом і любов’ю! Саме ваша підтримка народжує зірок, які будуть сяяти яскравіше від попередніх", - наголосила Слава.

"Україна має талант": що відомо про шоу

"Україна має талант" — талант-шоу на телеканалі СТБ, започатковане 2009 року; відтоді вийшло дев'ять сезонів шоу. Це - дочірній проект британської телепередачі Саймона Коуела "Британія має талант".

У жовтні стартує 10-й сезон шоу "Україна має талант", його ведучим стане Григорій Решетник. Судді - Ксенія Мішина, Євген Кот та Сергій Притула.

Автор: Ольга Робейко