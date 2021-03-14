Після виходу першої серії "Холостяк-11" актрису охоплювали різні почуття.

Українська актриса, яка була головною героїнею шоу "Холостячка" Ксенія Мішина висловилася про учасниць шоу "Холостяк-11".

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"Якщо чесно, в деякі моменти я думала тільки одне: Ну як? Як так можна? Чому деякі дівчата так поводяться? Нешанобливо до себе. Без цінності. Я як ніхто розумію в чому суть проекту, що є конкуренція, але все ж. А потім я зрозуміла, що насправді мене так розбурхало. Не те, як вони ставилися до себе, не те як жалісливо деякі дивилися на холостяка, а те, як вони ставилися один до одного. Там, за межами очей чоловіка, відкривалися їх справжні якості. Ці зневажливі погляди, осуд, глузування, грубість і хамство. Неприкрите, грубе хамство на адресу інших жінок. Мені це здалося дуже трагічним. Було боляче і соромно", - написала Ксенія в Instagram.

Також вона сказала, що на таких проектах дуже складно. Але разом з тим Мішина висловила надію на те, що жінки стануть трохи добрішими.

"Так це реаліті-шоу і я знаю наскільки там складно. Але як все ж помітно, що в серцях багатьох жінок моторошна конкуренція, незахищеність, безпросвітність. І мені шкода. Я хочу, щоб ми, жінки, ставали добрішими. Ми всі по суті - сестри! Велике жіноче коло! І я впевнена, навіть в таких складних умовах коли-небудь інші 30 українок зможуть красиво підносити себе, навіть конкуруючи і претендуючи на одного приємного холостяка", - додала Мішина.

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Автор: Діана Могилєвич