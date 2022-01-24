Актриса показалася в новому образі й з новою укладкою.

Українська актриса Ксенія Мішина захопила шанувальників новим образом і трохи поміркувала про те, що таке здорова любов до себе.

Фото з новою укладкою і відповідний пост Мішина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, "Холостячці" зробили укладку з ефектом "мокрого волосся", зробили акцентний макіяж очей в стилі "смокі айс" і під нього вибрали нюдовую помаду. Позувала актриса в яскраво-рожевій сукні з квітковим принтом від бренду 13 Mission. Вартість цього вбрання становить 275 доларів (приблизно 7815 грн).

Читайте такожКсенія Мішина зізналася, за що отримала найбільший гонорар (відео)"Чим більше і дбайливіше людина любить себе, чим більше стає любові в його серці, тим менше у нього шансів на егоїзм. Згодні?", - написала Мішина.

У коментарях підписники погодилися з актрисою і написали їй безліч компліментів. "Вам шалено йде цей образ. І стиль, і макіяж! І мудрість неймовірна, солідарна з вами на всі 100", "Неймовірно красива, відразу видно, що любите себе", "Спасибі велике за корисний пост. Фото неймовірно шикарні", - пишуть підписники "Холостячки".

Нагадаємо, це не перший раз, коли актриса пише подібні пости. Раніше Мішина поділилася з шанувальниками думками про зовнішність і красу.

Вас також можуть зацікавити новини: