Акторка показала рани на руках.

Відома українська акторка Ксенія Мішина, яка зараз відпочиває з сином та подругою на Балі, травмувалася. Відео з подряпинами та ранами вона виклала у себе в Іnstagram.

Виявилося, що причиною інциденту став скутер, з якого впала Ксенія.

"Цей момент настав. Ми навернулися з байку", - сказала вона.

Відео дня

На відео акторка показала свої здерті лікті, а у подруги були травмовані коліна та рука.

Судячи зі сторіз Ксенії, починалось все так: подруга вмовила її сісти за кермо скутера. Акторка піддалася на прохання та поїхала. Своїми емоціями вона поділилася в мережі.

"Це жесть. Я вся спітніла. Зараз їду на стресі та посміхаюсь на стресі, що я їду. Мене всі обгоняють, бо в мене швидкість 20 км/год, а ні, вже 31. Ефір закінчую, бо страшно", - розповіла про перші враження Мішина.

Далі вона приїхала на церемонію очищення для жінок. Там вони з подругою медитували та стояли під холодним святим джерелом. Щасливі та очищенні вони попрямували назад до готелю і впали зі скутера.

На ранок Ксенія вирішила розповісти в мережі всю правду про Балі. Вона наголосила, що вчора тільки купила браслет-захист, але вже через годину травмувалася на байку. Церемонія очищення, за словами зірки, теж принесла негативні наслідки.

"Пройшли найкращий та найсильніший ритуал очищення в крижаному святому водоспаді, а на ранок цистит!" - зазначила Ксенія.

Та на цьому пригоди не завершилися. Мішина розповіла, що сталася ДТП - вона на скутері в'їхала в машину.

"Це кіно, друзі. В'їхали в тачку. Не сильно, але проломили знизу", - написала акторка.

Як завершився цей інцидент - акторка не написала.

Нагадаємо, Ксенія Мішина нещодавно відпочивала у Тайланді. Вона публікувала фото в купальнику, де продемонструвала своє підтягнуте тіло та струнку фігуру.

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